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    Мартино: «На месте Месси закончил бы играть за сборную»

    Главный тренер сборной Аргентины Херардо Мартино сказал, что на родине несправедливо критикуют форварда национальной Лионеля Месси. Также наставник признался, что он поймет игрока в случае отказа играть за команду.


    «Никто не говорил мне, что Месси нельзя играть в товарищеских матчах. Ни он, ни я, ни президент Федерации футбола Аргентины не говорили об этом.
    Разговоры о таких вещах придают правдоподобия слухам, которые не заслуживают анализа. Те, кто критикуют Месси, не заслуживают права анализировать футбол.
    Слова о том, что он рассматривает возможность ухода из сборной, расстраивают меня, но они вполне понятны. Если бы я был Месси, давно бы закончил играть за Аргентину», – сказал Мартино.

    Источник: Sports.ru

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    05.08.2015 06:19
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