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    Михайлович: «Такие матчи тяжело назвать товарищескими»

    Главный тренер «Милана» Синиша Михайлович высказал свое мнение об инциденте, произошедшем в перерыве матча «Бавария» - «Милан», который состоялся в рамках Кубка Ауди.

    В подтрибунном помещении повздорили полузащитник «Милана» Найджел Де Йонг и тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола. Поводом для ссоры стал один из эпизодов первого тайма, когда футболист «россонери» сыграл чересчур грубо.

    Михайлович же никакой проблемы в этом не видит.

    "Футбол — это не танцы, фолы — часть игры. Между прочим, это ещё одна причина, по которой такие матчи тяжело называть товарищескими», — сказал Михайлович в интервью после матча.

    Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу подопечных Гвардиолы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2015 01:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +429

      proеzd2 5 августа 2015, 05:13

      жестко и грубо разные вещи, если грубо то не прав Синиша.

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