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    Лига Чемпионов. «Монако» громит «Янг Бойз»

    В ответном поединке третьего квалификационного раунда ЛЧ «Монако» с крупным счетом обыграл дома швейцарцев «Янг Бойз» и проследовал в раунд плей-офф.

    Впрочем, гости из Берна довольно долго сопротивлялись: первый мяч «Монако» провел лишь на исходе первой десятиминутки второго тайма. А дальше все пошло как по маслу, и через двадцать с небольшим минут счет был 4:0. Таким образом, общий итог противостояния – 7:1.

    4 августа. Монако. Стадион «Луи II».

    Монако (Монако) – Янг Бойз (Швейцария) – 4:0 (7:1)

    Голы: 1:0 – Кавалейро, 54; 2:0 – Курзава, 64; 3:0 – Марсьяль, 70; 4:0 – Эль Шаарави, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 23:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 5 августа 2015, 10:00

      Эль Шаарави забил в своей первой же игре, молодец!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 5 августа 2015, 07:37

      Удачи Монако в следующих матчах!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      commando 5 августа 2015, 01:40

      Шаарави уже в деле,гл ему.

      0
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      Рейтинг: +10

      Antonio120012 4 августа 2015, 23:48

      Спорт1 в этом сезоне будет чемпионат Франции транслировать?

      0
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