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    «Бомбардир» дарит подарки: сувенирная подушка «Ливерпуля»

    "Бомбардир" продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее. Ура!

    Сегодня на кону была сувенирная подушка "Ливерпуля". Редакция решила отдать его пользователю с ником "Ira55927". От него (или нее?:) ) мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.
    А у нас еще есть подарки. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 23:35
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +13

      MGAN14 5 августа 2015, 10:23

      ура

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 5 августа 2015, 10:20

      снова удача мимо прошла !!! опять сегодня без подушки спать =))))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 5 августа 2015, 10:19

      поздравляю !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      dan_ik 5 августа 2015, 02:18

      поздраавляю

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Ira55927 5 августа 2015, 01:32

      маил.ру))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26

      JevgeniN > Ira55927 5 августа 2015, 10:58

      Поздравляю!

      1
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      Рейтинг: +19

      artik07 5 августа 2015, 01:13

      поздравляю

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Ira55927 5 августа 2015, 01:10

      Спасибки большое)))я очень рада)))

      4
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      Рейтинг: +28

      Ira55927 5 августа 2015, 01:09

      ira55928@[ссылки запрещены, читайте правила]

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded > Ira55927 5 августа 2015, 07:56

      Поздравляю с призом!
      з.ы. Прикольно цифры в логинах смотрятся... +1... Неужто номерок занят был? )))))

      2
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      Рейтинг: +28

      Ira55927 > VIPded 5 августа 2015, 13:10

      занят был моим старым майлом))))))

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 5 августа 2015, 00:35

      Поздравляю

      2
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