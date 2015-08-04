Лига Чемпионов. "АПОЭЛ" уступает "Мидтьюлланду", но идет дальше

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между кипрским "АПОЭЛем" и датским "Мидтьюлландом" принес скандинавскому клубу гостевую победу со счетос 0:1. Гол уже на второй минуте провел защитник Эрик Святченко - датский футболист украинского происхождения.

Однако в следующий раунд квалификации проходит "АПОЭЛ", который в первом матче одержал победу со счетом 1:2, забив таким образом на один выездной гол больше.



4 августа. Никосия. Стадион Neo GSP.



АПОЭЛ (Кипр) - Мидтьюлланд (Дания) - 0:1 (0:1).



Голы: 0:1 - Святченко, 2.



