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    Лига Чемпионов. "АПОЭЛ" уступает "Мидтьюлланду", но идет дальше

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов между кипрским "АПОЭЛем" и датским "Мидтьюлландом" принес скандинавскому клубу гостевую победу со счетос 0:1. Гол уже на второй минуте провел защитник Эрик Святченко - датский футболист украинского происхождения.
    Однако в следующий раунд квалификации проходит "АПОЭЛ", который в первом матче одержал победу со счетом 1:2, забив таким образом на один выездной гол больше.

    4 августа. Никосия. Стадион Neo GSP.

    АПОЭЛ (Кипр) - Мидтьюлланд (Дания) - 0:1 (0:1).

    Голы: 0:1 - Святченко, 2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 22:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 4 августа 2015, 23:04

      Обидно проигрывать из-за гостевого гола

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