Луческу считает, что место «Шахтера» в группе ЛЧ

Наставник донецкого «Шахтера» Мирча Луческу посетил пресс-конференцию накануне ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против «Фенербахче». Игра пройдет завтра во Львове.

Луческу посетовал на тяжелое положение своей команды, которой приходится все матчи играть или на выезде, или на нейтральных полях. Именно это, по словам румына, не позволило «Шахтеру» пробиться в групповой этап Лиги Чемпионов напрямую.

«Потеряли очень важные очки, и это не позволило нам выйти в групповой раунд Лиги чемпионов, как обычно случалось в последние годы. Будем биться изо всех сил, чтобы попасть туда, куда мы должны попасть. Там наше место", - заверил журналистов Луческу.

Затронул наставник и тему поддержки болельщиков. Он отметил, что львовским фанатам не удастся достичь такого уровня боления, как в Турции.

«Это культура с давних времен, воспитанная годами. За короткий период боления не построишь. Мы ждем от тех людей, которые будут завтра на стадионе, горячую поддержку. Постараемся их не подвести", - сказал тренер «Шахтера».

Также Мирча Луческу назвал противостояние «Шахтера» и «Фенербахче» самым важным матчем этого раунда квалификации ЛЧ. На вопрос о том, выйдет ли в основном составе Фред, наставник «горняков» ответил, что все решения относительно состава будут приниматься по итогам тренировки.



Напомним, что первая встреча команд завершилась без забитых мячей.