Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эберт: «Я не был счастлив в Москве»

    Теперь уже бывший полузащитник московского «Спартака» Патрик Эберт рассказал о том, почему решил перейти в «Райо Вальекано».


    «В России можно заработать много денег, но меня это не волнует. Главное для меня – быть счастливым и получать удовольствие от футбола, а этого в Москве не было. Даже моя семья это заметила, когда приехала навестить меня. Теперь же я счастлив, такое ощущение, что я стал частью большой семьи».

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      proеzd2 6 августа 2015, 19:01

      староватая новость,счастье всем не хватает всегда .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Kvazik 6 августа 2015, 17:16

      Да и мы не сильно были счастливы от твоей игры)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 августа 2015, 14:46

      Семья-Святое.
      Это не в душ сходить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Петр19 5 августа 2015, 12:02

      Удачи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      Andrywe4kOOO 4 августа 2015, 21:22

      Скатертью дорожка.Вообще не понимаю зачем был нужен этот игрок Спартаку

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11