Эберт: «Я не был счастлив в Москве»

Теперь уже бывший полузащитник московского «Спартака» Патрик Эберт рассказал о том, почему решил перейти в «Райо Вальекано».



«В России можно заработать много денег, но меня это не волнует. Главное для меня – быть счастливым и получать удовольствие от футбола, а этого в Москве не было. Даже моя семья это заметила, когда приехала навестить меня. Теперь же я счастлив, такое ощущение, что я стал частью большой семьи».