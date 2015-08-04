Слуцкий: «У нас есть опыт подобных матчей – это сыграет роль»

15-я минута, 2-0....
Большой опыт....
Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, чего ждет от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты».
«Результат первой игры, естественно, больше на руку „Спарте“. Понятно, что нас устроит если и ничья, то только очень результативная. Разумеется, сейчас информации о сопернике у нас больше, чем перед первой игрой. В последнем матче чемпионата „Спарта“ сильно ротировала состав. Мне трудно предположить, как будут складываться события завтра.
Напомним, первый поединок команд завершился вничью 2:2.