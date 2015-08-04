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    Слуцкий: «У нас есть опыт подобных матчей – это сыграет роль»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, чего ждет от предстоящего ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Спарты».


    «Результат первой игры, естественно, больше на руку „Спарте“. Понятно, что нас устроит если и ничья, то только очень результативная. Разумеется, сейчас информации о сопернике у нас больше, чем перед первой игрой. В последнем матче чемпионата „Спарта“ сильно ротировала состав. Мне трудно предположить, как будут складываться события завтра.
    Понятно, что нам нужно атаковать. Но ясно, что и „Спарта“ постарается при своих болельщиках показать достаточно качественный футбол. Безусловно, и нас, и „Спарту“ ждёт крайне важный поединок.
    Мы понимаем, что стоит на кону. Волнение будет. Но у нас опыт игры в таких матчах. Надеюсь, это сыграет свою роль».

    Напомним, первый поединок команд завершился вничью 2:2.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2015 20:21
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 5 августа 2015, 20:08

      15-я минута, 2-0....
      Большой опыт....

      0
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      Рейтинг: +10

      Скобарь77 5 августа 2015, 14:08

      ЦСКА вперёд!!!!!

      0
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      Рейтинг: +23

      немо 5 августа 2015, 12:27

      Петржела где-то прав. С такой защитой против быстрых отак будет тяжело. Но что-то подсказывает ЦСКА выиграет со счетом 2:1. Буду болеть хотя и не цеэсковец.

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 5 августа 2015, 11:37

      главное чтобы вася берёза в своё удовольствие играть не начал,а так удачи

      0
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      Рейтинг: +26

      JevgeniN 5 августа 2015, 10:55

      Вся Россия будет болеть за Вас! Удачи ЦСКА, приносите рейтинг в таблицу коэфецентов УЕФА. 2 года надо выступать не хуже Французев и Португальцев и тогда мы выйдем на 5 место!

      2
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 5 августа 2015, 10:31

      ЦСКА соберитесь и подарите праздник !!!!!

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 5 августа 2015, 10:04

      Вы уж давайте,постарайтесь.Спарта не тот соперник,о которого нужно спотыкаться.

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      Рейтинг: +13

      20gelding14 5 августа 2015, 09:15

      Хотелось бы поверить Вам, но что то не верится. Боритесь, ЛВ за серебро в Российском чемпионате...

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 5 августа 2015, 08:59

      Леонид Викторович! Перед переходом в сборную сделайте болельщикам хоть раз подарок: поставьте Мусу на его законное место правого хава (Тошич может сыграть и слева, как в сборной Сербии), центрфорвардом - Страндберга, под ним Емёменко или Дзагоева, опорниками Натхо и Вернблума, в защите М.Фердандеса, Игнашевича, одного из братьев Березуцких, Набабкина или Щенникова; в воротах, ясное дело, Акинфеева.

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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка > cska-62 5 августа 2015, 10:30

      всё по делу !!!!!! а то всё одно и тоже !!! НУЖНА ПОБЕДА !!!!!!

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      Рейтинг: +10

      Fanat48 5 августа 2015, 07:03

      Волнение? Какое еще волнение, ЦСКА на голову выше Спарты. Волнуются только не полностью уверенные в себе люди. Значит армейцы не уверенны в победе. Это плохо.

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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 > Fanat48 5 августа 2015, 08:11

      Кто это тебе сказал что ЦСКА выше на голову классом???

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