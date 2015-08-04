«Реал» намерен сохранить Рамоса и Пепе

Продление контрактов центральных защитников Серхио Рамоса и Пепе – приоритетная цель мадридского клуба.

По информации испанской прессы, новые соглашения будут подписаны до старта чемпионата. Ранее появлялись сведения, что контракт Рамоса будет рассчитан до 2020-го года. Подробности договора с Пепе не разглашались.

Услугами Рамоса интересовался «Манчестер Юнайтед», но испанский защитник отклонил предложение манкунианцев.