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    «Реал» намерен сохранить Рамоса и Пепе

    Продление контрактов центральных защитников Серхио Рамоса и Пепе – приоритетная цель мадридского клуба.

    По информации испанской прессы, новые соглашения будут подписаны до старта чемпионата. Ранее появлялись сведения, что контракт Рамоса будет рассчитан до 2020-го года. Подробности договора с Пепе не разглашались.

    Услугами Рамоса интересовался «Манчестер Юнайтед», но испанский защитник отклонил предложение манкунианцев.

    Источник: Football

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    04.08.2015 19:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 5 августа 2015, 00:57

      Только сегодня писали же, что мол с Пепе продлевать контракт отказались. Теперь понимай как хош

      2
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      Рейтинг: +7

      gezmagomaev 4 августа 2015, 21:41

      без них реал провалится

      0
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      Рейтинг: +14

      NikGP 4 августа 2015, 21:04

      Ещё бы не были намерены! Они же понимают, что без этих игроков, игра в обороне развалится!

      0
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