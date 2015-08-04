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    Маскерано выбран четвертым капитаном «Барселоны»

    Полузащитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано был выбран четвертым капитаном «Барселоны». После ухода Хави в «Аль-Садд» в каталонском клубе осталось только три человека, которые могут претендовать на капитанскую повязку, находясь на поле: Андрес Иньеста, Лионель Месси и Серхио Бускетс.

    Как сообщает источник, по сути, выбор проходил между защитником сине-гранатовых Жераром Пике и Хавьером Маскерано. Двое других, наиболее долго находящихся в стане «Барселоны» футболистов Дани Алвеш и Педро - не рассматривались как кандидаты, так как в ближайшее время скорее всего покинут клуб.

    Источник: Football Espana

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    04.08.2015 18:45
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 5 августа 2015, 08:45

      Маска может и первым капитаном быть.
      Только Иньеста может с ним конкурировать.
      Месси, Бускетс, Пике и пр. - уступают Маскерано в этой должности.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 4 августа 2015, 18:48

      Отлично

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