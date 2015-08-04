ЦСКА могут исключить из Лиги чемпионов, считает Бабаев

Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что правонарушения болельщиков в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартой" могут оставить коллектив без еврокубков.





– Для болельщиков ЦСКА это первый разрешенный выезд после дисквалификации клуба из-за скандальных событий в гостевом матче с "Ромой" годичной давности. Ваши ожидания?



– Хочется верить, что обойдется без провокаций и нарушений общественного порядка, - отметил руководитель красно-синих. - Не стоит лишний раз напоминать, в каком сейчас положении находится клуб. На нас лежит условное наказание – оно продолжает действовать. Это очень серьезно! И любое нарушение, не говоря уже про действия расистского или шовинистического характера, незамедлительно повлекут самые жесткие меры. Речь об исключении команды из турнира...



Надеюсь, этого не случится. Мы встречались с лидерами фанатских объединений. Были получены определенные гарантии. На домашнем матче со "Спартой" ребята в целом вели себя нормально, за исключением одного баннера. Мы довольны тем, как команду поддерживали на той игре. К сожалению, нельзя не упомянуть недавний матч чемпионата России с "Анжи"... Увы, все это звенья одной цепи. И ФИФА, и FARE отслеживают все игры, а не только в еврокубках. И делают определенные выводы.



Нам очень нужна поддержка болельщиков. Предстоит непростая игра. Нам нужно побеждать. Хочется, чтобы болельщики действительно стали тем самым 12-м игроком. И чтобы помимо активной поддержки проявили понимание к ситуации, вели себя сдержанно – и не позволили неспортивными методами лишить команду места в самом престижном европейском турнире.

– А вы не опасаетесь провокаций со стороны чехов? Никто не снимает с фанатов ЦСКА вины за произошедшее в Риме, однако все тогда признавали, что там имели место и провокационные действия со стороны итальянцев.

– Да, это правда. Но мы сейчас в такой ситуации, что не имеем права реагировать на провокации. Эта тема тоже обсуждалась с болельщиками. Приоритеты ясны: сначала интересы команды, за которую мы все болеем, и лишь затем амбиции и эмоции в ответ на возможные провокации.