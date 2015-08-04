ЦСКА могут исключить из Лиги чемпионов, считает Бабаев

Удачи чехам и красивой провокации!
Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что правонарушения болельщиков в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартой" могут оставить коллектив без еврокубков.
Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что правонарушения болельщиков в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартой" могут оставить коллектив без еврокубков.
Удачи чехам и красивой провокации!
Был на фанатском секторе коней, друзья за ЦСКА болеют, а билеты на фанатский сектор были самые дешевые) Такие неадекватные фаны) Им лишь бы кого-то [ Соблюдайте правила]. Кричали бы свои кричалки да песни про ЦСКА, зачем других то трогать.
кругом провокаторы
Хотелось бы конечно, что бы ЦСКА прошел дальше, но я думаю чехи все таки упрутся и могут на ноль сыграть. Нет нападающих у коней...
беда с фанатами
Фанаты в России скатились до уровня одечалых дикарей!
Болельщикам нужно одуматься! И так шансов в еврокубках мало, так и на команду меньше может стать(
ЦСКА, пожалуйста, сдержитесь! Считайте что за вами охотятся; возможно что и с провокациями.
Верной дорогой идут.... товарищи!