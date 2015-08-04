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    ЦСКА могут исключить из Лиги чемпионов, считает Бабаев

    Генеральный директор столичного ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что правонарушения болельщиков в ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартой" могут оставить коллектив без еврокубков.

    – Для болельщиков ЦСКА это первый разрешенный выезд после дисквалификации клуба из-за скандальных событий в гостевом матче с "Ромой" годичной давности. Ваши ожидания?
    – Хочется верить, что обойдется без провокаций и нарушений общественного порядка, - отметил руководитель красно-синих. - Не стоит лишний раз напоминать, в каком сейчас положении находится клуб. На нас лежит условное наказание – оно продолжает действовать. Это очень серьезно! И любое нарушение, не говоря уже про действия расистского или шовинистического характера, незамедлительно повлекут самые жесткие меры. Речь об исключении команды из турнира...
    Надеюсь, этого не случится. Мы встречались с лидерами фанатских объединений. Были получены определенные гарантии. На домашнем матче со "Спартой" ребята в целом вели себя нормально, за исключением одного баннера. Мы довольны тем, как команду поддерживали на той игре. К сожалению, нельзя не упомянуть недавний матч чемпионата России с "Анжи"... Увы, все это звенья одной цепи. И ФИФА, и FARE отслеживают все игры, а не только в еврокубках. И делают определенные выводы.
    Нам очень нужна поддержка болельщиков. Предстоит непростая игра. Нам нужно побеждать. Хочется, чтобы болельщики действительно стали тем самым 12-м игроком. И чтобы помимо активной поддержки проявили понимание к ситуации, вели себя сдержанно – и не позволили неспортивными методами лишить команду места в самом престижном европейском турнире.
    – А вы не опасаетесь провокаций со стороны чехов? Никто не снимает с фанатов ЦСКА вины за произошедшее в Риме, однако все тогда признавали, что там имели место и провокационные действия со стороны итальянцев.
    – Да, это правда. Но мы сейчас в такой ситуации, что не имеем права реагировать на провокации. Эта тема тоже обсуждалась с болельщиками. Приоритеты ясны: сначала интересы команды, за которую мы все болеем, и лишь затем амбиции и эмоции в ответ на возможные провокации.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2015 16:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17

      adebade 4 августа 2015, 21:34

      Удачи чехам и красивой провокации!

      0
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 4 августа 2015, 19:24

      Был на фанатском секторе коней, друзья за ЦСКА болеют, а билеты на фанатский сектор были самые дешевые) Такие неадекватные фаны) Им лишь бы кого-то [ Соблюдайте правила]. Кричали бы свои кричалки да песни про ЦСКА, зачем других то трогать.

      1
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      Рейтинг: +185

      Bobus 4 августа 2015, 19:23

      кругом провокаторы

      0
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      Рейтинг: +62

      trimetil 4 августа 2015, 18:53

      Хотелось бы конечно, что бы ЦСКА прошел дальше, но я думаю чехи все таки упрутся и могут на ноль сыграть. Нет нападающих у коней...

      1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2015, 18:51

      беда с фанатами

      0
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 4 августа 2015, 18:30

      Фанаты в России скатились до уровня одечалых дикарей!

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 4 августа 2015, 18:15

      Болельщикам нужно одуматься! И так шансов в еврокубках мало, так и на команду меньше может стать(

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 августа 2015, 17:39

      ЦСКА, пожалуйста, сдержитесь! Считайте что за вами охотятся; возможно что и с провокациями.

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      Рейтинг: +36

      Небомбардир 4 августа 2015, 16:59

      Верной дорогой идут.... товарищи!

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