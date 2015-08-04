Карпин предложил обратиться к статистике в ответ на критику Дзюбы

Клоун это Карпин, который видимо позабыл, на какой позиции у него действовал Дзюба. Плеймейкер. Почему то и Непомнящий, и Божович, и Валаш-Боаш ставили Дзюбу центрфорвардом. И в Ростове Дзюба забил 17 мячей. А у Карпина всего 4. Форварду нужны острые передачи, а у Карпина кроме навесов Комбарова в небеса, ничего больше не было. Нет игры - нет голов. Так что "покорителю" Санкт Галлена, Легии и Тосно лучше бы помолчать.
Бывший главный тренер и генеральный директор московского «Спартака» Валерий Карпин ответил на заявления нападающего Артема Дзюбы, который упрекнул 46-летнего специалиста в малом количестве предоставленных шансов заиграть за «Спартак».