Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карпин предложил обратиться к статистике в ответ на критику Дзюбы

    Бывший главный тренер и генеральный директор московского «Спартака» Валерий Карпин ответил на заявления нападающего Артема Дзюбы, который упрекнул 46-летнего специалиста в малом количестве предоставленных шансов заиграть за «Спартак».

    «Просто посмотрите статистику Дзюбы в сезонах 2011/12 и 2012/13, полностью проведенных им в «Спартаке» после возвращения из аренды в Томске», - сказал Карпин.
    В сезоне 2011/12 Дзюба провел в составе красно-белых 52 официальных матча во всех турнирах и забил 14 мячей. В сезоне 2012/13 выходил на поле в 32-х матчах и отметился четырьмя забитыми мячами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9

      centurion_82 4 августа 2015, 20:07

      Клоун это Карпин, который видимо позабыл, на какой позиции у него действовал Дзюба. Плеймейкер. Почему то и Непомнящий, и Божович, и Валаш-Боаш ставили Дзюбу центрфорвардом. И в Ростове Дзюба забил 17 мячей. А у Карпина всего 4. Форварду нужны острые передачи, а у Карпина кроме навесов Комбарова в небеса, ничего больше не было. Нет игры - нет голов. Так что "покорителю" Санкт Галлена, Легии и Тосно лучше бы помолчать.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      trimetil 4 августа 2015, 19:21

      Кстати, посмотрел сейчас статистику Спартака в чемпионате 2011-2012.
      Бомбардиры Спартака:
      Эменике - 13
      Дзюба - 11
      Ари - 10
      Голевые передачи:
      Эменике - 4
      Дзюба - 8
      Ари - 3
      Дзюба второй по голам, второй по голевым передачам и первый по системе гол + пас.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью > trimetil 4 августа 2015, 20:30

      ага, и в следующем сезоне перестал за это попадать в основу :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      trimetil 4 августа 2015, 19:11

      У Валеры и в Торпедо сейчас что то никто не забивает...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +137

      tanis 29 4 августа 2015, 17:58

      Лучше не в матчах, а в минутах. Так будет чеснее.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      stavr74 4 августа 2015, 17:35

      Валер не обращай внимание на клоуна
      у него на лице всё написано ))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 4 августа 2015, 17:20

      Ждём очередную порцию нытья от игрочишки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Ira55927 4 августа 2015, 16:49

      Карпин прав

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      "-cska-" 4 августа 2015, 16:35

      Дзюбиньё!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 4 августа 2015, 16:26

      Игрочишко лузер....

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      Ангажемент 4 августа 2015, 16:20

      Как говорится, есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11