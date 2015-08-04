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    Усманов оказал РФС безвозмездную поддержку на сумму в один миллиард

    Российский миллиардер Алишер Усманов оказал безвозмездную финансовую поддержку Российскому футбольному союзу, сообщает РБК.

    «Я оказал безвозмездную финансовую поддержку РФС на общую сумму 1 миллиард рублей. Считаю важным, чтобы наше государство и российские общественные организации выполняли взятые на себя обязательства, в том числе перед приглашенными зарубежными специалистами», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Усманова.
    Напомним, ранее Алишер Усманов заявлял о своей непричастности к выплате неустойки бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло.

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    04.08.2015 15:24
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +19

      AK_Ronaldo_9_СпаМ 5 августа 2015, 10:41

      Путин походу надавил, вот и пришлось раскошелиться...

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 4 августа 2015, 21:29

      Достаточно было убрать дурака и бездельника Толстых и РФС нашел деньги.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Bobus 4 августа 2015, 21:17

      они же их пропьют

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      NikGP 4 августа 2015, 20:56

      Хотя бы у одного человека в нашей стране есть совесть!

      0
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      Рейтинг: +6002

      GoldPlayFIFARus9 4 августа 2015, 19:23

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 августа 2015, 17:50

      Вместо того чтобы провести расследование: кто же подписал и почему такой контракт с Капелло - им просто новых денег насыпали. Коррупция в Москве непобедима.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      ultimate > ФК Зенит всея Руси 4 августа 2015, 23:16

      А в Питере нет её,все они оттуда и одной курок мазаны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 4 августа 2015, 17:13

      Спасибо! Что еще сказать
      А кто приглашал Фабио, того заставить выплачивать! Ответственность должна какая то за такие действия быть

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      sipuryany 4 августа 2015, 17:09

      путин нагнул

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +68

      Dimoshka96 4 августа 2015, 16:39

      ну чей не обеднеет, а дело благое вроде...

      -1
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      Рейтинг: +10

      Nilmar-Spartak 4 августа 2015, 15:57

      РФС нашёл бездонную бочку, скоро в привычку войдёт у чинушей брать на себя неподъемные обязательства, потом всё равно кто-нибудь заплатит!

      -1
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      Рейтинг: +33

      piper65 > Nilmar-Spartak 4 августа 2015, 18:10

      так живет не только РФС, на этом стоит половина (если не более) инициатив правительства - что-то подписать, а потом бизнес нагибать

      2
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