Усманов оказал РФС безвозмездную поддержку на сумму в один миллиард

Российский миллиардер Алишер Усманов оказал безвозмездную финансовую поддержку Российскому футбольному союзу, сообщает РБК.





«Я оказал безвозмездную финансовую поддержку РФС на общую сумму 1 миллиард рублей. Считаю важным, чтобы наше государство и российские общественные организации выполняли взятые на себя обязательства, в том числе перед приглашенными зарубежными специалистами», — говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Усманова.



Напомним, ранее Алишер Усманов заявлял о своей непричастности к выплате неустойки бывшему главному тренеру сборной России Фабио Капелло.