Усманов оказал РФС безвозмездную поддержку на сумму в один миллиард

Путин походу надавил, вот и пришлось раскошелиться...
Российский миллиардер Алишер Усманов оказал безвозмездную финансовую поддержку Российскому футбольному союзу, сообщает РБК.
Российский миллиардер Алишер Усманов оказал безвозмездную финансовую поддержку Российскому футбольному союзу, сообщает РБК.
Путин походу надавил, вот и пришлось раскошелиться...
Достаточно было убрать дурака и бездельника Толстых и РФС нашел деньги.
они же их пропьют
Хотя бы у одного человека в нашей стране есть совесть!
Вместо того чтобы провести расследование: кто же подписал и почему такой контракт с Капелло - им просто новых денег насыпали. Коррупция в Москве непобедима.
А в Питере нет её,все они оттуда и одной курок мазаны
путин нагнул
ну чей не обеднеет, а дело благое вроде...
РФС нашёл бездонную бочку, скоро в привычку войдёт у чинушей брать на себя неподъемные обязательства, потом всё равно кто-нибудь заплатит!
так живет не только РФС, на этом стоит половина (если не более) инициатив правительства - что-то подписать, а потом бизнес нагибать