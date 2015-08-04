ЦСКА вылетел в Прагу на ответный матч со «Спартой»

Сегодня из аэропорта "Шереметьево" ЦСКА вылетел в Прагу на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спарты", сообщает официальный сайт красно-синих.





На игру армейцы отправились в следующем составе:



Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;

Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин;

Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Роман Еременко, Бибрас Натхо, Зоран Тошич, Дмитрий Ефремов, Александр Цауня, Александр Головин;

Нападающие: Ахмед Муса, Карлос Страндберг, Кирилл Панченко.

Напомним, в первой встрече был зафиксирован ничейный результат (2:2). Ответный матч состоится 5 августа.