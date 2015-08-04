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    ЦСКА вылетел в Прагу на ответный матч со «Спартой»

    Сегодня из аэропорта "Шереметьево" ЦСКА вылетел в Прагу на ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спарты", сообщает официальный сайт красно-синих.

    На игру армейцы отправились в следующем составе:
    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов;
    Защитники: Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин;
    Полузащитники: Алан Дзагоев, Понтус Вернблум, Георгий Миланов, Роман Еременко, Бибрас Натхо, Зоран Тошич, Дмитрий Ефремов, Александр Цауня, Александр Головин;
    Нападающие: Ахмед Муса, Карлос Страндберг, Кирилл Панченко.
    Напомним, в первой встрече был зафиксирован ничейный результат (2:2). Ответный матч состоится 5 августа.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    04.08.2015 12:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +12

      бомбардирушка 4 августа 2015, 17:02

      удачи ЦСКА !!!!!!!!! удача как никогда вам нужна !!!!!

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 августа 2015, 16:49

      Удачи.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      "-cska-" 4 августа 2015, 16:37

      Все будет отлично. ЦСКА выиграет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +24

      Jack Frost 4 августа 2015, 16:15

      читаю: "ЦСКА вылетел...". И думаю: когда они уже успели вылететь из очередного турнира? Дочитываю до конца - от сердца отлегло. Не вылетели ПОКА. Удачи им!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Прохорович 4 августа 2015, 14:22

      Победа Будет за СПАРТОЙ!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2015, 14:06

      удачи!!!!!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +9

      anton_ayvazov 4 августа 2015, 12:58

      ЦСКА всё равно победит.ВСю жизнь болею за красно-белых.

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