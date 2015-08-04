Гвардиола: «Последние три года Швайнштайгер никогда не был в оптимальном состоянии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Пеп Гвардиола уверен, что у его бывшего подопечного полузащитника Бастиана Швайнштайгера в Англии все сложится отлично, если не будет проблем с травмами.



Также Гвардиола пожаловался, что последние три года Бастиан никогда не был в идеальной игровой форме.





«Швайнштайгер – очень хороший игрок, но, к сожалению, за последние три года он ни разу не был готов играть на сто процентов», - цитирует Гвардиолу Skysports.



Напомним, в это трансферное окно полузащитник немецкой сборной перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».