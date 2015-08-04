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    Гвардиола: «Последние три года Швайнштайгер никогда не был в оптимальном состоянии»

    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Пеп Гвардиола уверен, что у его бывшего подопечного полузащитника Бастиана Швайнштайгера в Англии все сложится отлично, если не будет проблем с травмами.

    Также Гвардиола пожаловался, что последние три года Бастиан никогда не был в идеальной игровой форме.

    «Швайнштайгер – очень хороший игрок, но, к сожалению, за последние три года он ни разу не был готов играть на сто процентов», - цитирует Гвардиолу Skysports.
    Напомним, в это трансферное окно полузащитник немецкой сборной перешел из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Skysports

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    04.08.2015 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +60

      Оргазмирующий Прапор 4 августа 2015, 15:22

      боится пепка такое в лицо говорить. но когда игрок ушел в в другой клуб, - гнилая натура гварделки не сдюжила.

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