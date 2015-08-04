В Тбилиси будет установлен специальный телеэкран для просмотра матча за Суперкубок УЕФА

В рамках подготовки к Суперкубку УЕФА в Тбилиси установят гигантский телеэкран. Он будет располагаться в парке Ваке, находящемся в четырех километрах от стадиона «Динамо-Арена» им. Бориса Пайчадзе, где состоится встреча между "Барселоной" и "Севильей".



«Те поклонники футбола, которые не смогли приобрести билеты на матч «Барселона» — «Севилья», смогут наблюдать за игрой благодаря этому гигантскому телеэкрану», — приводит слова менеджера по маркетингу федерации футбола Грузии Тата Бурдули ТАСС.



Напомним, матч за Суперкубок УЕФА состоится 11 августа. На стадионе «Динамо-Арена» в Тбилиси ожидается аншлаг: все билеты, поступившие в открытую продажу, раскуплены.