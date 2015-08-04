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    Вернблум: «В России мужики не очень любят двигаться»

    Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сравнил уровень шведского и российского чемпионатов. Швед отметил, что российским футболистам не хватает движения.

    «В Швеции все команды там играют достаточно предсказуемо. Настоящий английский футбол! Это не Россия, где больше пасуются, чем бегают.
    Такое ощущение, что мужики здесь не очень любят двигаться.

    Но в Голландии мне уже приходилось сталкиваться с техничным футболом. Там я тоже играл в середине поля, только был «десяткой». Когда мы распродали полузащитников, сзади стал располагаться Расмус Эльм, и мы хорошо взаимодействовали. Все было нормально. А сейчас я почти что центральный защитник! Если надо, могу отойти назад и помочь вратарю отбиться», - сказал Вернблум.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    04.08.2015 12:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 4 августа 2015, 16:52

      Русский мужик не любит двигаться, но если уж вынудили сдвинуться, сразу и оглоблю в руки берёт...)))

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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2015, 14:08

      Универсальные футболисты это верх мастерства

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      Рейтинг: +9

      anton_ayvazov 4 августа 2015, 13:04

      Универсальные футболисты это верх мастерства.

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      Рейтинг: +826

      Grag 4 августа 2015, 12:15

      что бы играть в пас надо еще больше двигаться,или я что то не понимаю?)

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