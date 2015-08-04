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    Рио Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» будет правильным выбором для Стоунса»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд советует защитнику «Эвертона» Джону Стоунсу принять приглашение голландского тренера «МЮ» Луи ван Гаала. Напомним, в услугах Стоунса также заинтересован лондонский «Челси», который, впрочем, не намерен переплачивать за футболиста.


    «Если Стоунс перейдет в «Челси», он там не будет играть каждую неделю. А он находится на такой стадии развития, когда ему это нужно. Если вы скажете молодому игроку покинуть свою команду, чтобы сидеть на скамейке в другой – вы ненормальный.

    А если Стоунс перейдет в «Манчестер Юнайтед», там он будет выходить на поле каждую неделю. Следовательно, это будет правильный выбор.
    На месте «Юнайтед» я бы взял этого игрока. Ведь нужно покупать того, кто закроет позицию на 10 лет вперед. Это очень перспективный футболист, лучший молодой защитник Англии. По-моему, тут и думать нечего, нужно брать, хоть и стоит он дорого», – сказал Фердинанд.

    Источник: Sports.ru

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    04.08.2015 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +137

      DavideSanton 4 августа 2015, 17:23

      Блин, ну и нахер он сдался за 40лям или сколько там за него просят?у кого он вообще учится будет, у Эванса чтоли? Пусть лучше Челси его возьмет, у них же как Маур говорит всего 5 защитников, а не в МЮ.

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      Рейтинг: +24

      forward163 4 августа 2015, 15:07

      Защитник нужен полюбому! вопрос в том кто...

      0
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      Рейтинг: +33

      piper65 4 августа 2015, 13:03

      в любом случае, нам нужен центр.деф и нап - даже при Каррике, Швайни и Шнайдерлине входить в сезон с парой Смоллинг-Джонс равно самоубийству.

      и впереди один Руни - маловато будет. удивительно, почему мы не смотрим Чарли Остина из КПР? как второй нап - очень даже вариант, мне кажется

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