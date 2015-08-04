Рио Фердинанд: «Манчестер Юнайтед» будет правильным выбором для Стоунса»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд советует защитнику «Эвертона» Джону Стоунсу принять приглашение голландского тренера «МЮ» Луи ван Гаала. Напомним, в услугах Стоунса также заинтересован лондонский «Челси», который, впрочем, не намерен переплачивать за футболиста.



«Если Стоунс перейдет в «Челси», он там не будет играть каждую неделю. А он находится на такой стадии развития, когда ему это нужно. Если вы скажете молодому игроку покинуть свою команду, чтобы сидеть на скамейке в другой – вы ненормальный.



А если Стоунс перейдет в «Манчестер Юнайтед», там он будет выходить на поле каждую неделю. Следовательно, это будет правильный выбор.

На месте «Юнайтед» я бы взял этого игрока. Ведь нужно покупать того, кто закроет позицию на 10 лет вперед. Это очень перспективный футболист, лучший молодой защитник Англии. По-моему, тут и думать нечего, нужно брать, хоть и стоит он дорого», – сказал Фердинанд.