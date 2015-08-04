Вернблум: « После завершения карьеры поселюсь на необитаемом острове»

Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум рассказал, что после Швеции в огромной Москве не чувствовал себя плохо, но после завершения карьеры в большом городе жить не будет.



"Я не чувствовал себя плохо( после приезда в Москву - ред). Это феномен всех больших городов - люди там ходят, уставившись в пол и совершенно забыв об улыбках. Когда я в Москве, я и сам так хожу. Хотя мне больше по душе открытое сознание.



Мы с Расмусом Эльмом выросли в маленьких-маленьких городах. Вы тут даже представить себе не можете, что это такое. Там, где я рос, всего сорок тысяч человек, а теперь я живу в городище, где число жителей в два раза превышает население Швеции! Везде люди, все куда-то бегут… Конечно, для меня это стресс. Когда я завершу карьеру, ни в коем случае не буду жить в большом городе. Лучше всего, наверное, будет поселиться на необитаемом острове. Так что это вовсе не проблема Москвы или России. Это моя проблема" - рассказал Вернблум.