Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Асатиани: «Быстрее Смольникова только истребитель»

    Бывший игрок «Локомотива» Малхаз Асатиани рассказал, что после завершения карьеры в 2010 году отдыхает от футбола в Грузии, но поддерживает связь с некоторыми партнерами по команде, в том числе и с защитником «Зенита» Игорем Смольниковым.


    «Смольникова я помню еще молодым. Поддерживал его. О нем говорили как о талантливом парне с большим будущим, но долго он не мог найти, что называется, своё. Взяли его из "Торпедо". Когда увидел его на поле, то подумал, что у парня хороший шанс. Быстрее него был только истребитель. Мы с ним общались, я старше него на семь лет, но в дружбе возрастной разницы нет.

    К нам он пришел полузащитником. Главным для меня в "Локомотиве" было играть. Неважно где – в обороне, в атаке. О том же говорил и Смольникову, но поначалу его не воспринимали защитником. Это позднее представления о фланговой игре начали меняться. Помните, сколько разговоров было вокруг перевода Юрия Жиркова из одного из лучших атакующих игроков ЦСКА в левые защитники сборной России», - сказал Асатиани

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 августа 2015, 16:46

      Ну, значит так.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11