Асатиани: «Быстрее Смольникова только истребитель»

Бывший игрок «Локомотива» Малхаз Асатиани рассказал, что после завершения карьеры в 2010 году отдыхает от футбола в Грузии, но поддерживает связь с некоторыми партнерами по команде, в том числе и с защитником «Зенита» Игорем Смольниковым.



«Смольникова я помню еще молодым. Поддерживал его. О нем говорили как о талантливом парне с большим будущим, но долго он не мог найти, что называется, своё. Взяли его из "Торпедо". Когда увидел его на поле, то подумал, что у парня хороший шанс. Быстрее него был только истребитель. Мы с ним общались, я старше него на семь лет, но в дружбе возрастной разницы нет.



К нам он пришел полузащитником. Главным для меня в "Локомотиве" было играть. Неважно где – в обороне, в атаке. О том же говорил и Смольникову, но поначалу его не воспринимали защитником. Это позднее представления о фланговой игре начали меняться. Помните, сколько разговоров было вокруг перевода Юрия Жиркова из одного из лучших атакующих игроков ЦСКА в левые защитники сборной России», - сказал Асатиани