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    Юран может возглавить «Факел»

    Сергей Юран в ближайшее время может сменить Павла Гусева на посту главного тренра воронежского «Факела».

    Воронежцы, одержавшие в пяти стартовых турах первенства ФНЛ одну победу при четырех поражениях, сейчас занимают в таблице 17-е место. Вчера «Факел» со счетом 1:2 уступил в Астрахани «Волгарю».

    Окончательного решения, по имеющимся сведениям, руководством «Факела» пока не принято - возможно, Гусеву дадут время на исправление ситуации, но именно Юран является главным кандидатом на его замену.

    Источник: Sportbox.ru

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    04.08.2015 10:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9

      anton_ayvazov 4 августа 2015, 13:12

      Надо избавляться от таких тренеров

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