Юран может возглавить «Факел»

Сергей Юран в ближайшее время может сменить Павла Гусева на посту главного тренра воронежского «Факела».

Воронежцы, одержавшие в пяти стартовых турах первенства ФНЛ одну победу при четырех поражениях, сейчас занимают в таблице 17-е место. Вчера «Факел» со счетом 1:2 уступил в Астрахани «Волгарю».



Окончательного решения, по имеющимся сведениям, руководством «Факела» пока не принято - возможно, Гусеву дадут время на исправление ситуации, но именно Юран является главным кандидатом на его замену.