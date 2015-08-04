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    Смородская: «С Павлюченко расстались хорошо, с Кержаковым переговоров не было»

    Президент московского «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что клуб не вел переговоров с Александром Кержаковым. Также президент рассказала, что москвичи готовы расстаться с полузащитником команды Мубараком Буссуфа.

    «Рома провел в нашем клубе три с половиной года. Когда его брали, он был значительно моложе. Сейчас предложили условия, которые его не устроили. Мы очень хорошо расстались, остались благодарны друг к другу.

    Были ли переговоры с Кержаковым? Нет, не было.
    У Буссуфа еще год до конца контракта. Честно говоря, если бы поступило реально хорошее предложение, мы бы его приняли. И не потому, что нам не нравится Буссуфа. Просто нужно зарабатывать деньги. Пресловутый финансовый фэйр-плей… Буссуфа – отличный футболист. Давайте теперь всех легионеров распродадим, и поставим 19-летних» - сказала Смородская.

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    Источник: «Советский спорт»

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    04.08.2015 10:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +826

      Grag 4 августа 2015, 12:18

      Буссуфа на данный момент вообще ни какой,чего с ним случилось?видимо остыл к футболу.

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      Рейтинг: +8

      "zenit1925" 4 августа 2015, 10:20

      Вротберуха тоже похоже что санкций боится.

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