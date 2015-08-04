Бубнов: «Народ пойдет на такой «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Спартака» в матче 3-го тура РПФЛ с «Рубином».

«Сравните игру «Локомотива» с «Динамо» и «Спартака» с «Рубином». В дерби была скукотища, а на «Открытие Арене» очень зрелищный футбол.

За счет чего? Большинство наших клубов обороняются не качеством, а количеством. Поэтому вперед большими силами идти они боятся. В этом случае тяжело показывать зрелищный футбол. «Спартак» делать этого не боится, отряжая вперед, по сути, пять человек — три нападающих Зе Луиш, Мовсисян, Промес и под ними Широков с Поповым. Они оба креативные полузащитники, но я говорил раньше, что в этом случае «Спартак» потеряет в прессинге и в отборе мяча, потому что они этого делать не любят.



В общем, Аленичев только в начале пути. Когда Бесков пришел в этот клуб, то сначала тоже футбол немного унылый такой, пока игроки привыкали к требованиям, зато потом произвел ажиотаж. Сейчас примерно то же самое происходит. Главное, что повысилась зрелищность. Народ валом пойдет на такой «Спартак». Да и соперник будет играть в атаку, потому что против такого футбола надо что-то противопоставлять» - сказал Бубнов.