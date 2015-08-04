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    Бубнов: «Народ пойдет на такой «Спартак»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру «Спартака» в матче 3-го тура РПФЛ с «Рубином».

    «Сравните игру «Локомотива» с «Динамо» и «Спартака» с «Рубином». В дерби была скукотища, а на «Открытие Арене» очень зрелищный футбол.
    За счет чего? Большинство наших клубов обороняются не качеством, а количеством. Поэтому вперед большими силами идти они боятся. В этом случае тяжело показывать зрелищный футбол. «Спартак» делать этого не боится, отряжая вперед, по сути, пять человек — три нападающих Зе Луиш, Мовсисян, Промес и под ними Широков с Поповым. Они оба креативные полузащитники, но я говорил раньше, что в этом случае «Спартак» потеряет в прессинге и в отборе мяча, потому что они этого делать не любят.

    В общем, Аленичев только в начале пути. Когда Бесков пришел в этот клуб, то сначала тоже футбол немного унылый такой, пока игроки привыкали к требованиям, зато потом произвел ажиотаж. Сейчас примерно то же самое происходит. Главное, что повысилась зрелищность. Народ валом пойдет на такой «Спартак». Да и соперник будет играть в атаку, потому что против такого футбола надо что-то противопоставлять» - сказал Бубнов.
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    Источник: Sportbox.ru

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    04.08.2015 09:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      alex48 5 августа 2015, 22:42

      На СПАРТАК всегда народ пойдёт!

      0
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      Рейтинг: +33

      piper65 4 августа 2015, 12:59

      да, игра была веселая - гораздо веселее чем при Якине. и такая типично спартаковская - атаковали, победили, могли и проиграть 1-2, могли и выиграть 3-0. и нужно отметить, что работы еще "вагон и маленькая тележка" - выходы "3 в 2" нужно реализовывать, нормальная команда такого не простит

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      Рейтинг: +22

      Red-белый 4 августа 2015, 11:07

      Бубнов впервые что то такое слышу от тебя!!!

      2
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      Рейтинг: +14

      Sutura 4 августа 2015, 10:59

      Спасибо Бубнов, без тебя было бы скучно!

      1
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      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 4 августа 2015, 10:43

      Бубен знает!!!Так значит и будет до первого места наврятли дотянем а вот первое место по посещаемости навернека наше

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 4 августа 2015, 09:41

      Ну раз Бубнов сказал,так тому и быть!

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