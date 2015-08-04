Гвардиола: «Педро может играть в любой команде»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Хосеп Гвардиола считает, что нападающий «Барселоны» Педро Родригес может заиграть в любой команде. Форвард не имеет достаточной игровой практики в каталонском клубе, в связи с чем стремится к смене обстановки.

«Слухи насчёт Педро я комментировать не могу. Если бы я был наставником «Барселоны», то мог бы сказать что-то с большей точностью. Он стал чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, сыграл миллион матчей за «Барселону». А когда ты проводишь столько игр за «Барселону», то потом можешь играть в любой команде. Я желаю ему всего наилучшего», - сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что Педро в скором времени перейдет в «Манчестер Юнайтед».