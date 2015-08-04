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    Медосмотр Ди Марии отложен из-за усталости футболиста

    Медосмотр полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии в «ПСЖ» отложен по причине усталости игрока. Накануне аргентинец прибыл в Катар для прохождения медицинского обследования перед переходом в «ПСЖ» и планировалось начать медосмотр в тот же день, однако футболист решил отправиться в отель и отдохнуть.

    Предполагается, что после всех процедур Ди Мария подпишет с «ПСЖ» четырехлетний контракт с зарплатой 170 тысяч фунтов в неделю.
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    Источник: Daily Mail

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    04.08.2015 08:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +24

      Jack Frost 4 августа 2015, 15:56

      ему что, трудно майку снять и пару раз покрутиться для дерматолога? Трудно ответить "нет" на вопрос нарколога: "наркоту или алкоголь принимаешь?" Трусы ему тяжко снять перед урологом? Иль лечь на кушетку, чтоб ЭКГ сняли? Али несколько минут тредмил-тест отбегать? Иль сложно мочу в баночке принести? Поразительно)))

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      Рейтинг: +9

      anton_ayvazov 4 августа 2015, 13:11

      Да мне вот тоже интересно от чего он так устал

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 4 августа 2015, 09:42

      Вот профессионалы,блин...

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      Рейтинг: +33

      piper65 4 августа 2015, 09:33

      и с чего же это он так устал, интересно даже?!?! испереживался вес?!?!

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