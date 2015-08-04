Медосмотр Ди Марии отложен из-за усталости футболиста

ему что, трудно майку снять и пару раз покрутиться для дерматолога? Трудно ответить "нет" на вопрос нарколога: "наркоту или алкоголь принимаешь?" Трусы ему тяжко снять перед урологом? Иль лечь на кушетку, чтоб ЭКГ сняли? Али несколько минут тредмил-тест отбегать? Иль сложно мочу в баночке принести? Поразительно)))
Медосмотр полузащитника «Манчестер Юнайтед» Анхеля Ди Марии в «ПСЖ» отложен по причине усталости игрока. Накануне аргентинец прибыл в Катар для прохождения медицинского обследования перед переходом в «ПСЖ» и планировалось начать медосмотр в тот же день, однако футболист решил отправиться в отель и отдохнуть.
Предполагается, что после всех процедур Ди Мария подпишет с «ПСЖ» четырехлетний контракт с зарплатой 170 тысяч фунтов в неделю.
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