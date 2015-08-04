Луис Густаво попал в сферу интересов «Ювентуса»

Полузащитником "Вольфсбурга" Луисом Густаво заинтересовался туринский "Ювентус".Итальянцы в срочном порядке подыскивают замену Сами Хедире, который выбыл на два месяца из-за травмы бедра.



Сообщается, что "волки" вряд ли захотят расставаться с 28-летним бразильцем, учитывая предстоящие выступления «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне Густаво принял участие в 29 матчах чемпионата Германии, отметившись четырьмя голами.