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    Луис Густаво попал в сферу интересов «Ювентуса»

    Полузащитником "Вольфсбурга" Луисом Густаво заинтересовался туринский "Ювентус".Итальянцы в срочном порядке подыскивают замену Сами Хедире, который выбыл на два месяца из-за травмы бедра.


    Сообщается, что "волки" вряд ли захотят расставаться с 28-летним бразильцем, учитывая предстоящие выступления «Вольфсбурга» в Лиге чемпионов. В минувшем сезоне Густаво принял участие в 29 матчах чемпионата Германии, отметившись четырьмя голами.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2015 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 4 августа 2015, 11:12

      Этот вариант поинтересней Витселя.

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