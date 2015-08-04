Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Н’Дойе близок к переходу в «Трабзонспор»

    Нападающий «Халл Сити» Даме Н’Дойе, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Локомотив» продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре». TRT Spor сообщает, что ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

    Сенегалец перешел в «Халл Сити» в зимнее трансферное окно и подписал с клубом контракт до 30 июня 2017 года. В 15 матчах АПЛ форвард забил пять голов.
    "Бомбардир" тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 07:02
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +26

      Аvi-8 4 августа 2015, 18:37

      Судя по последним результатам Трабзонспора, они еще глубже на дно ушли. Команда не уровня даже того же Халл Сити.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2015, 11:05

      и зачем он тогда из локо уходил? опять за деньгами пошел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      forward163 4 августа 2015, 07:25

      Чемп турции ростет? правда сомнительное усиление..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11