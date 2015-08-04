Н’Дойе близок к переходу в «Трабзонспор»

Нападающий «Халл Сити» Даме Н’Дойе, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Локомотив» продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре». TRT Spor сообщает, что ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

Сенегалец перешел в «Халл Сити» в зимнее трансферное окно и подписал с клубом контракт до 30 июня 2017 года. В 15 матчах АПЛ форвард забил пять голов.