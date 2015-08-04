Н’Дойе близок к переходу в «Трабзонспор»

Судя по последним результатам Трабзонспора, они еще глубже на дно ушли. Команда не уровня даже того же Халл Сити.
Нападающий «Халл Сити» Даме Н’Дойе, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Локомотив» продолжит карьеру в турецком «Трабзонспоре». TRT Spor сообщает, что ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.
Сенегалец перешел в «Халл Сити» в зимнее трансферное окно и подписал с клубом контракт до 30 июня 2017 года. В 15 матчах АПЛ форвард забил пять голов.
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