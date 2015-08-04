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    Смородская опровергла переговоры с Кержаковым

    Президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что ее клуб не вел переговоров с нападающим «Зенита» и сборной России Александром Кержаковым. Ранее лучшего российского бомбардира сватали в различные клубы, в частности и «Локомотив».

    Напомним, что будущее Кержакова стало неопределенным после того, как главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш не взял нападающего на сборы и заявил, что больше не рассчитывает на него.

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    Источник: «Советский спорт»

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    04.08.2015 01:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 4 августа 2015, 09:44

      Опять что ли?Да сколько можно!

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