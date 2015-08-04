Билялетдинов: «Любому футболисту проще по три матча в неделю играть»

Главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов дал свой комментарий после матча со «Спартаком», который его команда проиграла со счетом 1:0.

«Спросите у любой команды, у любого футболиста. Им всегда проще по три матча в неделю играть, чем ждать игры в течение недели. Здесь вопрос в обойме футболистов. Из-за санкций у нас можно было заявить в Лигу Европы только 21 игрока. Даже Девича мы не можем заявить вместо кого-то из-за санкций УЕФА. Вот такая специфика. Играть по две игры в неделю довольно хорошо, но нам главное - не измотать игроков», - сказал Билялетдинов на пресс-конференции.