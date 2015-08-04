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    Карпин: «День не задался с самого начала»

    Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин остался недоволен результатом игры в матче 5-го тура ФНЛ против «Тосно» (0:0).
    «Сегодня день, можно сказать, не задался с самого начала, – приводит пресс-служба армавирского "Торпедо" слова Карпина. – На разминке за три минуты до выхода на поле Тараканов травму получил. На 12-й минуте Комаров получил повреждение. Плюс удаление. Не знаю, было оно или нет. Так что, все это привнесло сложности.
    В первом тайме очень прилично сыграли в обороне. Соперник не создал ни одного момента в атаке. Первым таймом довольны. Во втором тайме казалось, что силы начали нас покидать из-за жары, создавали больше моментов, чем в предыдущих играх», — пояснил Карпин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2015 00:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2015, 11:09

      так и закнчат сезон с 0-ми в графе забитые и пропущенные

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Jack Frost 4 августа 2015, 07:41

      по-моему, день не задался с того момента, когда он подписал контракт с армавирским Торпедо (ничего не имею против армавирского Торпедо).

      -1
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 4 августа 2015, 00:18

      Валера, верим!))

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