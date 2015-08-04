Карпин: «День не задался с самого начала»

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин остался недоволен результатом игры в матче 5-го тура ФНЛ против «Тосно» (0:0).

«Сегодня день, можно сказать, не задался с самого начала, – приводит пресс-служба армавирского "Торпедо" слова Карпина. – На разминке за три минуты до выхода на поле Тараканов травму получил. На 12-й минуте Комаров получил повреждение. Плюс удаление. Не знаю, было оно или нет. Так что, все это привнесло сложности.