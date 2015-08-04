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    «Бомбардир» дарит подарки: день четвертый

    Как было обещано ранее, "Бомбардир" продолжает вручать своим читателям памятные сувениры за активное участие в жизни сайта. Спасибо, что критикуете и хвалите. Спасибо, что помогаете делать наш молодой проект лучше и успешнее.

    Сегодня на кону был клубный мяч "Манчестер Сити". Редакция решила отдать его пользователю с ником "Ele13". От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.
    А у нас еще есть подарки. Оставайтесь с нами и выигрывайте! Следующий победитель будет известен уже завтра!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2015 00:07
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    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +9

      anton_ayvazov 4 августа 2015, 13:15

      А как выиграть подарок?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 4 августа 2015, 10:54

      поздравляю Ele13

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 4 августа 2015, 07:26

      Я тоже хочу выиграть подарок ))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 4 августа 2015, 01:10

      Ele13-Поздравляю.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 4 августа 2015, 00:13

      Блин два раза хотел ответить тому чуваку

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 4 августа 2015, 00:13

      Поздравляю! Эх, как же мяч хочется!

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      Рейтинг: +129

      Кукуха > mdu86 4 августа 2015, 00:18

      Я тоже хочу))

      0
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      Рейтинг: +19

      Bonduranty 4 августа 2015, 00:11

      Ну а так, мои поздравления

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 4 августа 2015, 00:10

      Поздравляю!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Bonduranty 4 августа 2015, 00:10

      А где доказательства, что всё не куплено или не подставные аккаунты?

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона > Bonduranty 4 августа 2015, 00:11

      Это не подстава! Сам недавно выйграл))

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона > Bonduranty 4 августа 2015, 00:13

      Это не подстава! Сам недавно выиграл)))

      0
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      Рейтинг: +19

      Bonduranty > Костя-ФК Барселона 4 августа 2015, 00:14

      Тогда окееей)

      0
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      Рейтинг: +445

      НИККО13 > Bonduranty 4 августа 2015, 00:26

      Нет, это подстава! И Костя-ФК Барселона - тоже подстава! Костя-ФК Барселона, признавайтесь:)

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      Рейтинг: +1943

      VIPded > НИККО13 4 августа 2015, 17:25

      Меня не забудьте!!! Я тоже подстава, тоже приз жду! ))))

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 4 августа 2015, 00:08

      Поздравляю победителя!

      0
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