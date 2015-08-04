«Бомбардир» дарит подарки: день четвертый

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Сегодня на кону был клубный мяч "Манчестер Сити". Редакция решила отдать его пользователю с ником "Ele13". От него мы ждем в комментариях к этой новости контакты (e-mail, например), по которым сможем договориться о доставке подарка.