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    И.о. тренера «Тосно»: «Не смогли найти дыры в обороне «Торпедо»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Тосно» Кирилл Гашичев объяснил, почему его команде не удалось поразить ворота армавирского «Торпедо», которое возглавляет Валерий Карпин.
    «Были неплохие моменты, было некоторое преимущество, но, к сожалению, не смогли его реализовать. Довольны самоотдачей и желанием игроков, но недовольны результатом — ехали в Армавир за победой. Тяжело вскрывать такую массированную оборону. Пытались за счет движения преодолеть это сопротивление и найти дыры, но не получилось», — сказал Гашичев.
    Напомним, что данный матч стал пятым подряд, в котором команда Валерия Карпина играет со счетом 0:0.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2015 00:01
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 августа 2015, 02:33

      Оборона Армавира автобус.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 4 августа 2015, 00:06

      Валера, так держать!))

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 4 августа 2015, 00:05

      Оборона Армавира бетон!

      0
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