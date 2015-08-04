И.о. тренера «Тосно»: «Не смогли найти дыры в обороне «Торпедо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Тосно» Кирилл Гашичев объяснил, почему его команде не удалось поразить ворота армавирского «Торпедо», которое возглавляет Валерий Карпин.

«Были неплохие моменты, было некоторое преимущество, но, к сожалению, не смогли его реализовать. Довольны самоотдачей и желанием игроков, но недовольны результатом — ехали в Армавир за победой. Тяжело вскрывать такую массированную оборону. Пытались за счет движения преодолеть это сопротивление и найти дыры, но не получилось», — сказал Гашичев.