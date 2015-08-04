И.о. тренера «Тосно»: «Не смогли найти дыры в обороне «Торпедо»

Оборона Армавира автобус.
Исполняющий обязанности главного тренера «Тосно» Кирилл Гашичев объяснил, почему его команде не удалось поразить ворота армавирского «Торпедо», которое возглавляет Валерий Карпин.
«Были неплохие моменты, было некоторое преимущество, но, к сожалению, не смогли его реализовать. Довольны самоотдачей и желанием игроков, но недовольны результатом — ехали в Армавир за победой. Тяжело вскрывать такую массированную оборону. Пытались за счет движения преодолеть это сопротивление и найти дыры, но не получилось», — сказал Гашичев.
Напомним, что данный матч стал пятым подряд, в котором команда Валерия Карпина играет со счетом 0:0.
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