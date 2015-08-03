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    Агент Игуаина: «Гонсало отклонил предложение о продлении контракта»

    Николас Игуаин, брат и представитель форварда «Наполи» Гонсало Игуаина, заявил, что форвард сборной Аргентины в настоящий момент не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в 2018 году.
    «У нас была встреча с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом 10 дней назад в Венеции. Мы о многом поговорили. Он предложил продлить контракт на один год, но по нашему мнению с этим пока что стоит повременить.
    Предложенный контракт не отличался от текущего ничем, кроме срока, поэтому мы не стали его рассматривать. Мой брат будет счастлив отработать нынешний контракт до конца.
    Это может кого-то удивить, но топ-клубы с нами не контактировали, по крайней мере я ни с кем не разговаривал», — констатировал брат футболиста.

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    Источник: Goal.com

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    03.08.2015 23:47
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +9

      anton_ayvazov 4 августа 2015, 13:00

      Да это он просто набивает себе цену))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      dzvinka 4 августа 2015, 08:57

      дык карьеру же завершать хотел если Днепр не пройдет)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 4 августа 2015, 08:21

      На Родину, в лес захотелось..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Br00kLyN-07 4 августа 2015, 06:08

      komu on nujen voobwe

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 23:52

      Ещё бы контактировали, после такого КА...

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 23:49

      Да этого ещё контракта 3 года,а они уже продлевать собрались

      1
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