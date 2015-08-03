Агент Игуаина: «Гонсало отклонил предложение о продлении контракта»

Да это он просто набивает себе цену))
Николас Игуаин, брат и представитель форварда «Наполи» Гонсало Игуаина, заявил, что форвард сборной Аргентины в настоящий момент не будет продлевать контракт с клубом, который истекает в 2018 году.
«У нас была встреча с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом 10 дней назад в Венеции. Мы о многом поговорили. Он предложил продлить контракт на один год, но по нашему мнению с этим пока что стоит повременить.
Предложенный контракт не отличался от текущего ничем, кроме срока, поэтому мы не стали его рассматривать. Мой брат будет счастлив отработать нынешний контракт до конца.
Это может кого-то удивить, но топ-клубы с нами не контактировали, по крайней мере я ни с кем не разговаривал», — констатировал брат футболиста.
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