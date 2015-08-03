Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Ди Мария согласовал контракт с «ПСЖ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Анхель Ди Мария согласовал четырехлетний контракт с «ПСЖ», сообщает AP.

    Ди Мария в ближайшие часы пройдет медосмотр, после чего поставит подпись под контрактом. Официально о сделке должно быть объявлено на этой неделе.

    Напомним, что полузащитник сборной Аргентины перешел в команду Луи ван Гаала год назад, но не смог показать своей лучшей игры в дебютном сезоне на «Олд Траффорд».

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2015 22:38
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      Gringo 4 августа 2015, 01:23

      Хоть он мне не особо нравился в Реале, но за него он играл лучше, удачнее чем в Манчестере...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 4 августа 2015, 01:11

      Да,очень жаль...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 23:32

      Может в ПСЖ заиграет и покажет свой прежний уровень. В МЮ мягко говоря ему этого не удалось!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 23:05

      Жаль, очень жаль...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11