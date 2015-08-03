Георгиев: «Самое обидное, что три матча кряду не можем забить»

Непривычно видеть Рубин на последнем месте в турнирной таблице с нулём очков и нулём забитых мячей! Не их это место!
Полузащитник «Рубина» Благой Георгиев остался доволен игрой своей команды в матче 3-го тура РФПЛ с московским «Спартаком», но посетовал на плохую реализацию моментов.
«В первом тайме мы полностью закрыли игру «Спартака», во втором — создавали опасные моменты. Мы играли на контратаках, и если бы реализовали свои моменты, то игра пошла бы по-другому. Самое обидное, что мы уже три матча кряду не можем забить.
В чемпионате пока выглядим неудачно, до той игры, которую нам нужно показывать, еще далеко. Но с каждым матчем «Рубину» все лучше и лучше», — заявил Георгиев.
Напомним, что «Рубин» в настоящее время занимает последнее место в Чемпионате России после трех поражений подряд.
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Напомним, что «Рубин» в настоящее время занимает последнее место в Чемпионате России после трех поражений подряд.
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