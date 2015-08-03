Бентеке будет выступать за «Ливерпуль» под девятым номером

Бентеке начнёт тянуть ливерпуль!!!
Новичок «Ливерпуля» нападающий Кристиан Бентеке, перешедший этим летом в команду Брендана Роджерса из «Астон Виллы» за 32 миллиона фунтов, будет выступать за новую команду под девятым номером.
До этого за «скаузеров» под этим номером на поле выходили такие игроки, как Иан Раш, Фернандо Торрес и Робби Фаулер.
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