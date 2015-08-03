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    Бентеке будет выступать за «Ливерпуль» под девятым номером

    Новичок «Ливерпуля» нападающий Кристиан Бентеке, перешедший этим летом в команду Брендана Роджерса из «Астон Виллы» за 32 миллиона фунтов, будет выступать за новую команду под девятым номером.
    До этого за «скаузеров» под этим номером на поле выходили такие игроки, как Иан Раш, Фернандо Торрес и Робби Фаулер.

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    Источник: Twitter

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    03.08.2015 21:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22

      Red-белый 3 августа 2015, 23:08

      Бентеке начнёт тянуть ливерпуль!!!

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 3 августа 2015, 22:40

      Ливерпуль не слабо усиливается.

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 21:53

      Удачи)

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 21:53

      Ливерепуль усилился качественным нападающим

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