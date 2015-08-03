Бентеке будет выступать за «Ливерпуль» под девятым номером

Новичок «Ливерпуля» нападающий Кристиан Бентеке, перешедший этим летом в команду Брендана Роджерса из «Астон Виллы» за 32 миллиона фунтов, будет выступать за новую команду под девятым номером.

Иан Раш, Фернандо Торрес и Робби Фаулер.



До этого за «скаузеров» под этим номером на поле выходили такие игроки, как «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!