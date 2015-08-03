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    «Боруссия» и «Шальке» поспорят за Шакири

    Дортмундская «Боруссия» готова поспорить со своим принципиальным соперником «Шальке-04» за право вернуть вингера Джердана Шакири в Бундеслигу.
    Миланский «Интер», за который игрок сборной Швейцарии выступает в настоящее время, готов расстаться с Шакири ради приобретения Ивана Перишича из «Вольфсбурга».
    Сообщается, что клуб из Гельзенкирхена уже согласовал стоимость трансфера с «Интером», однако для осуществления перехода им необходимо избавиться от обязательств перед полузащитником Кевином-Принсом Боатенгом, освобожденным из команды.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Football Italia

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    03.08.2015 21:28
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      Chelsea-1985 4 августа 2015, 01:13

      Скорее всего в Шальке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 23:40

      Выбирай Боруссию

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 августа 2015, 22:43

      Экая сложная схема...

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    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 21:52

      Опять ни минуты покоя =))

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