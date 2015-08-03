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    РФПЛ. «Спартак» обыграл «Рубин»

    Матч 3-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Рубином» вызвал ажиотаж еще до его начала, спровоцировав огромные очереди в кассах. Болельщики «красно-белых», поверившие в команду с приходом Дмитрия Аленичева, надеялись на хороший результат в матче с двукратными чемпионами России. Начало встречи осталось за хозяевами, которые захватили инициативу и создали несколько опасных моментов, но в целом первый тайм больше запомнился великолепными сейвами Артема Реброва, который спас свою команду после двух опаснейших ударов подряд. Во втором тайме «Спартак» продолжил терять инициативу, пока Аленичев не принял решение выпустить нападающего Зе Луиша и сыграть в атакующий футбол. Пять минут понадобилось форварду из Кабо-Верде, чтобы отдать великолепную передачу верхом в одно касание прямо под удар Юре Мовсисяну, который в упор расстрелял Сергея Рыжикова. После забитого мяча Аленичев принял решение удерживать счет, и сменил тактику своей команды на более оборонительную. После этого команда Рината Билялетдинова взяла игру в свои руки, но на 85 минуте ситуацию для казанцев осложнила вторая желтая карточка Олега Кузьмина. В итоге матч закончился победой «красно-белых» с минимальным счетом.
    3 августа. Москва. Стадион «Открытие Арена»
    Спартак (Москва) - Рубин (Казань) - 1:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
    Голы: 1:0 — Мовсисян, 60.

    Спартак: Ребров, К. Комбаров, Таски, Боккетти, Д. Комбаров, Глушаков, Широков, Попов (Ромуло, 75), Ананидзе (Зе Луиш, 54), Промес, Мовсисян (Гранат, 65).
    Рубин: Рыжиков, Кузьмин, Маурисио Лемос, Котуньо, Камболов, Георгиев, Оздоев, Билялетдинов (Портнягин, 64), Карлос Эдуарду, Гекдениз, Канунников.
    Предупреждения: Широков, 40; Котуньо, 40; Благо, 74; Кузьмин, 80.

    Удаление: Кузьмин, 85.
    Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 20:51
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    Комментарии30
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    • ...
      Рейтинг: +319

      Beim 4 августа 2015, 13:21

      в целом игра равная, аленичев переиграл билялетдинова не стандартной заменой, с выходом зе луиша одновременно с мовсисяном, казанцы к этому были настолько не готовы, что потяряли в штрафной сразу и зе луиша и мовсисяна

      1
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    • ...
      Рейтинг: +171

      maxim81413 4 августа 2015, 00:34

      опять отскочили

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +37

      миха спартак 4 августа 2015, 00:18

      с победой спартачи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      spartak never die 3 августа 2015, 23:55

      Рубиновый дракоша кстати где?
      Что ты там перед матчем вякал?
      А я тебя предупреждал....,что оделаешься жидко ;)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +442

      spartak never die 3 августа 2015, 23:53

      Хорошая боевая игра.
      Рубин был хорош,но Спартак еще лучше!
      Алень делает ставку на атаку это есть очень хорошо,с таким футболом и проигрывать как то легче ;)Надеюсь это будет случаться крайне редко.
      Вперед Спартак!!!

      2
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 3 августа 2015, 23:39

      Повезло поросятам.

      1
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      Рейтинг: +11

      InterMilano73 3 августа 2015, 23:19

      Спартак!!! С победой!!!

      1
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 23:17

      Спартаку нужны сейчас победы, чтобы поверить в себя. Удачи!

      0
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      Рейтинг: +10

      Adunakor 3 августа 2015, 22:14

      Ну и ладно, что команда скатывается, за то игроки в команде с татарскими фамилиями. Так дальше пойдет, можно будет на чемпионат Республики Татарстан, с "малайками" претендовать.

      0
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      Рейтинг: +442

      spartak never die > Adunakor 3 августа 2015, 23:46

      Где она скатывается?
      Матч смотрел?
      Рубин очень хорош был!

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      Рейтинг: +10

      Adunakor > spartak never die 4 августа 2015, 00:07

      Спартак что-то не сильно радовался, когда по красивой игре проигрывал. Во главе всегда стоит результат. А красиво играя без результата (всегда будет чуть-чуть чего-то нехватать), можно "красиво" отправиться в "прекрасный" ФНЛ.
      Казани видимо футбольный клуб уже не особенно нужен, ставка сделана теперь на Универсиады и Водные Чемпионаты мира. Пиар руководству республики.

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      Рейтинг: +444

      gennadiy 3 августа 2015, 22:03

      Жаль...

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