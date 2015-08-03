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    Россия и Катар помогут друг другу в проведении ЧМ

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Катар будут помогать друг другу в проведении Чемпионатов мира, ближайшие из которых запланированы именно в этих странах.
    «Договорились о том, что будем координировать нашу линию и обмениваться опытом в контексте подготовки к проведению чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году - в Катаре», - заявил министр.

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    Источник: ТАСС

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    03.08.2015 20:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      Voyjer 4 августа 2015, 00:17

      ага а потом встретяться в полуфиналах одни с днр другие с лнр до этого выбив с чемпионата зимбабве и северную корею и кадыров в финале с лавровым на бровке и блатером в поле розсудят что великодуховная станет чемпионм мира обыграв катар по пеналям))

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 23:45

      Правильное решение

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 3 августа 2015, 20:45

      Это разумно.

      Все страны, которые смогли чпокнуть Пиндоссию+Наглию, должны стараться поддерживать друг друга и чпокать англопиндосов дальше.

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      Рейтинг: +129

      Кукуха > ФК Зенит всея Руси 3 августа 2015, 21:45

      +++ много

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