Россия и Катар помогут друг другу в проведении ЧМ

ага а потом встретяться в полуфиналах одни с днр другие с лнр до этого выбив с чемпионата зимбабве и северную корею и кадыров в финале с лавровым на бровке и блатером в поле розсудят что великодуховная станет чемпионм мира обыграв катар по пеналям))
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и Катар будут помогать друг другу в проведении Чемпионатов мира, ближайшие из которых запланированы именно в этих странах.
«Договорились о том, что будем координировать нашу линию и обмениваться опытом в контексте подготовки к проведению чемпионатов мира по футболу в 2018 году в России и в 2022 году - в Катаре», - заявил министр.
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