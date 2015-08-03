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    ФНЛ. «Торпедо» Карпина вновь сыграло 0:0

    Команда Валерия Карпина принимала одного из фаворитов ФНЛ «Тосно», имея в своей копилке четыре нулевых ничьи, что уже являлось рекордом страны. Не имея в своем арсенале достаточного числа нападающих, «Торпедо» вновь не смогло забить в пятом матче к ряду. Впрочем, армавирцы смогли сохранить свои ворота на замке даже несмотря на удаление Давида Хурцидзе в конце второго тайма.
    3 августа. Армавир. Стадион «Юность»
    Торпедо (Армавир) - Тосно (Тосно) - 0:0 (0:0)
    Торпедо: Комаров (Ревякин, 14), Морозов, Тараканов, Дугалич, Мирошниченко, Хурцидзе, Пилиев, Алексанян, Воронкин, Геперидзе, Михеев.
    Тосно: Книга, Тимошин, Аравин, Голышев, Мухаметшин (Ильин, 46), Комков, Прокофьев, Ковальчик, Причиненко, Смирнов, Чиркин (Бочков, 69).
    Удаления: Хурцидзе, 83.
    Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 20:23
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +923

      eaguar 3 августа 2015, 23:14

      С Томью не прокатит .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18

      ignorant 3 августа 2015, 22:37

      Может мячика нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 21:45

      Ахаха, даёшь все туры по нулям! Глядишь, в середине таблицы будет, а там финансирование какое-никакое, и напа купит. =))

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Кукуха 3 августа 2015, 22:25

      38 очков может и не хватить, хотя может как раз на тоненького,впритык!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Рубuновый Дракон 3 августа 2015, 21:07

      Валера отжигает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Рубuновый Дракон 3 августа 2015, 21:07

      лол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      DaBomb 3 августа 2015, 20:53

      в том сезоне с Мальоркой без обороны начинал,по 4:6,3:3 бомбил,теперь без напов нулями сушит,умеет же Валерий удивлять!)

      6
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      Рейтинг: +54

      Ангажемент 3 августа 2015, 20:34

      Во Валера дает. Красавчик.

      5
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 20:29

      Невероятно!Карпин бьёт все рекорды!Всё равно "Валера-верим!".

      3
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      Рейтинг: +11

      Футбол Безмусоров > mdu86 3 августа 2015, 22:57

      "Армавирим"

      1
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 3 августа 2015, 20:25

      Может Волере не объяснили, в чём суть футбольных соревнований?

      0
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