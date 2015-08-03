Боккетти: «Испугался, когда Ребров выбил мяч в соперника»

А Ребров ещё больше!!! Ну как он показывал рукой, что мол всё под контролем!
Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти, три года выступавший за сегодняшнего соперника «красно-белых» в 3-м туре РФПЛ «Рубин», поделился своим впечатлением от первого тайма, в котором счет не был открыт.
«Мы знали, что игра будет очень тяжелой, против «Рубина» очень сложно играть. Я думаю, что попробуем добавить в скорости, и можно будет побороться за победу во втором тайме.
Когда Артем Ребров выбил мяч в соперника, очень испугался, но он очень хорошо сыграл, заблокировав удар», – сказал Боккетти.
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