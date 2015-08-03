Георгиев: «Один гол, думаю, забьем»

Полузащитник казанского «Рубина» Благой Георгиев дал свой комментарий по итогам первого тайма матча 3-го тура РФПЛ со «Спартаком», в котором голов забито не было.



«Мы знаем, что «Спартак» хорошая команда, и в начале пришлось сдерживать их натиск, но самый опасный момент думаю был у нас. Во втором тайме будем действовать так, как скажет тренер, ну и надеемся выиграть матч.





Сколько будет мячей? Думаю, мы забьем хотя бы один гол, дай бог чтобы получилось забить еще», – поведал Георгиев. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!