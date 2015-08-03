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    Кураньи: «В Бундеслиге «Динамо» боролось бы за пятое место»

    Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи, длительное время выступавший за московское «Динамо», рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.
    – Что думаете о российской лиге?
    – Мы хорошо играли в футбол. В том числе и в Лиге Европы. Вообще, выступал за сильную команду. Думаю, футбол в России очень хорош. Конечно, он совсем другой, чем в Германии, но, повторяю, тоже хорош.
    – Если у немецкого футболиста будет предложение из российского клуба, что ему порекомендуете?
    – Если все условия подходят, всегда буду советовать переезжать в Россию. Это интересная страна, там много симпатичных приятных людей.
    – Каково первое впечатление от тренировки в Германии после России?
    – Она здесь, естественно, другая. Но в России занятия тоже напряженные. Так получилось, что у меня был более длинный отпуск, чем обычно, в ходе его я провел немало индивидуальных тренировок. Сейчас снова работаю с командой. По части подготовки ребята на парочку недель впереди, и я должен их догнать. А это значит – много работать.
    – Какую позицию в турнирной таблице занимало бы московское «Динамо», играй оно в Бундеслиге?
    – Думаю, команда боролась бы за пятое место.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2015 19:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +18

      AK--47 3 августа 2015, 23:00

      В Динамо происходят изменения, поэтому тяжело набрать оптимальный состав,тот же Кураньи ушел и возникли проблемы с центрфорвардом.

      0
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 21:46

      В десятке.

      0
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      Рейтинг: +296

      Raulya 3 августа 2015, 21:04

      Какое 5 место??? Они в нашем чемпионате не могут его занять...в бундес лиге тем более...максимум 12

      0
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      Рейтинг: +16

      AlexKein 3 августа 2015, 20:57

      За выживание максимум

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 3 августа 2015, 20:02

      0
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      Рейтинг: +51

      Анжи_Монако_05 3 августа 2015, 19:54

      Второй бундеслиги.

      2
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 > Анжи_Монако_05 3 августа 2015, 21:19

      согласимся

      1
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