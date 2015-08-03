Кураньи: «В Бундеслиге «Динамо» боролось бы за пятое место»

Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи, длительное время выступавший за московское «Динамо», рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.

– Что думаете о российской лиге?

– Мы хорошо играли в футбол. В том числе и в Лиге Европы. Вообще, выступал за сильную команду. Думаю, футбол в России очень хорош. Конечно, он совсем другой, чем в Германии, но, повторяю, тоже хорош.

– Если у немецкого футболиста будет предложение из российского клуба, что ему порекомендуете?

– Если все условия подходят, всегда буду советовать переезжать в Россию. Это интересная страна, там много симпатичных приятных людей.

– Каково первое впечатление от тренировки в Германии после России?

– Она здесь, естественно, другая. Но в России занятия тоже напряженные. Так получилось, что у меня был более длинный отпуск, чем обычно, в ходе его я провел немало индивидуальных тренировок. Сейчас снова работаю с командой. По части подготовки ребята на парочку недель впереди, и я должен их догнать. А это значит – много работать.

– Какую позицию в турнирной таблице занимало бы московское «Динамо», играй оно в Бундеслиге?