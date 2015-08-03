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    Маттеус: «Моуринью лучше Гвардиолы»

    Бывший капитан «Баварии» и сборной ФРГ Лотар Маттеус не считает нынешнего наставника мюнхенского клуба Хосепа Гвардиолу лучшим тренером планеты.
    «Пеп не лучший в мире, лично я бы выбрал Моуринью. Он настоящий номер 1, он более прямолинейный и откровенный. Об этом мне рассказывали игроки, которых он тренировал. Моуринью всегда говорит в лицо то, что он думает.
    Я очень уважаю Гвардиолу, он выиграл многое, но он должен быть понятнее в своих указаниях! Я думаю, что из немецких тренеров его смог бы заменить Юрген Клопп, а из иностранных специалистов Жозе Моуринью, хотя маловероятно что он покинет «Челси», и Карло Анчелотти», – заявил Маттеус.

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    Источник: Goal.com

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    03.08.2015 19:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      AK--47 3 августа 2015, 23:02

      Тяжело Баварии, на Гвардиолу оказывается давление, это сказывается на команде.

      1
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      Рейтинг: +11

      M0naX 3 августа 2015, 22:25

      Диего Симионе ещё

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 20:35

      Тут ещё бабушка надвое сказала кто кого лучше!

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