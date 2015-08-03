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    ФНЛ. «Газовик» - лидер после 5-го тура; «КАМАЗ» пятый раз подряд проиграл

    В очередном матче пятого тура ФНЛ оренбургский «Газовик» обыграл рьяную молодежь из Санкт-Петербурга, что позволило дружине Роберта Евдокимова выйти в лидеры турнира по итогам текущего игрового дня. Победу хозяевам принес Марат Шогенов.

    Что касается другого поединка, то совсем плохи дела у челнинского «КАМАЗа», который никак не может набрать очков в ФНЛ. На этот раз татарстанцы стали добычей «Тюмени». Такими темпами недалека отставка рулевого Владимира Клонцака. Видимо, команда оказалась просто не готовой к соревнованию более высокого уровня.

    3 августа. Оренбург. Стадион «Газовик»
    Газовик (Оренбург) - Зенит-2 (Санкт-Петербург) - 1:0 (0:0)
    Голы: 1:0 - Шогенов, 55.
    Газовик: Абакумов, Полуяхтов, Ойеволе, Малых, Андреев, Шогенов, Парняков, Афонин, Бреев (Воробьев, 76), Делькин (Кобялко, 67), Маркелов (Кабутов, 74).
    Зенит-2: Обухов, Зуев, Лобов (Долгов, 74), Вяткин (Палиенко, 63), Евсеев, Ткачук, Зинков, Троянов (Иванов, 46), Зырянов, Киреенко (Попов, 67), Богаев.
    Предупреждения: Андреев, 78; Ткачук, 20; Зуев, 41.
    Судья: Евгений Турбин (Москва).

    3 августа. Тюмень. Стадион «Геолог»
    Тюмень - КАМАЗ (Набережные Челны) - 1:0 (1:0)
    Голы: 1:0 - Пустозеров, 35.
    Тюмень: Телков, Пономарев, Локтионов, Таказов, Кичин, Пустозеров (Чудин, 61), Павленко (Кошелев, 82), Нежелев (Шляпкин, 55), Теленков, Кленкин, Мамтов.
    КАМАЗ: Москвин, Ганиев, Суслов (Волосян, 34), Шляков, Клонцак, Газданов (Сафронов, 73), Арлашин (Маскаев, 85), Кириллов, Пименов (Барсов, 56), Чушъялов, Давыдов.
    Предупреждения: Нежелев, 6; Чушъялов, 45+1; Пономарев, 61; Волосян, 69; Шляпкин, 76.
    Судья: Юрий Апонасенко (Москва).

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Bobus 3 августа 2015, 21:46

      Это хорошо. Рьяных надо остужать

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