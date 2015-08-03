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    ФНЛ. «Томь» терпит второе поражение подряд

    Пожалуй, главный фаворит ФНЛ «Томь» в понедельник потерпела второе поражение. Печаль на сибирскую землю привез тульский «Арсенал». Подопечные Валерия Непомнящего пропустили уже на 19-й минуте от Вадима Стеклова. На 51-й минуте «благодаря» совершенно беззубой обороне соперника разрыв в счете увеличил Александр Кутьин. Хозяева же в этот вечер сподобились только на один мяч в исполнении Кирилла Погребняка.

    Очередное домашнее фиаско явно нанесет отпечаток на психологии команды, а впереди еще уйма важнейших встреч. Поэтому работы у опытнейшего и уважаемого Непомнящего будет много. Тем не менее, среди обывателей немало лиц, которые ждут скорейшего возвращения Томска в РФПЛ.
    3 августа. Томск. Стадион «Труд»
    Томь (Томск) - Арсенал (Тула) - 1:3 (0:1)
    Голы: 0:1 — Стеклов, 19; 0:2 - Кутьин, 51; 1:2 - Погребняк, 71; 1:3 - Берхамов, 74.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2015 18:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      hawk71 3 августа 2015, 21:52

      Арсенал красавцы!!!

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      Рейтинг: +11

      PutiTang 3 августа 2015, 18:51

      Арсенал декласировал Томь, было бы логичнее.

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