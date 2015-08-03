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    Данилкин: «С детства болею за «Челси»

    Защитник московского «Динамо» Егор Данилкин рассказал, какой европейский клуб импонирует ему больше всего.
    «На сегодня меня все устраивает в «Динамо». У нас шикарная база – одна из лучших в Европе, отличная команда. Плюс я получаю игровую практику. С детства я болею за «Челси» и мечтаю когда-нибудь за него сыграть. Если поступит предложение, буду на седьмом небе от счастья», - сказал молодой игрок.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2015 18:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 21:48

      Мечты сбываются. Удачи, тренируйся.

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 августа 2015, 21:37

      Нифигассе запросы... Ну что ж, удачи!

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 августа 2015, 18:52

      аж замутило от таких речей...

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