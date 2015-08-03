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    Божович подал в отставку с поста наставника «Црвены Звезды»

    Главный тренер белградской «Црвены Звезды» Миодраг Божович, известный по работе в России, подал в отставку со своего поста. Однако совет директоров сербского суперклуба не принял прошение.

    «Отставку отклонили единогласно. Это был моральный акт по причине плохой игры в начале сезона. Но мы полны решимости двигаться дальше. Все будут работать на благо клуба, у нас есть потенциал стать чемпионами», - заявил президент клуба Светозар Михайлович.

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    Источник: Sports.ru

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    03.08.2015 18:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 23:18

      Жаль. Неплохой тренер всё-таки.

      0
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 19:03

      Чем вообще думает этот совет директоров! Ну какое чемпионство с Божевичем???!!! Они заглядывали в его послужной список?

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    • ...
      Рейтинг: +1943

      VIPded 3 августа 2015, 18:49

      Вроде бы не приняли отставку.

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