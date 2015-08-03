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    Допинг-проба «В» Фреда оказалась положительной

    В понедельник стало известно, что вторая допинг-проба игрока донецкого «Шахтера» и сборной Бразилии Фреда дала положительный результат. Это значит, что футболист действительно принимал запрещенные препараты. Об этом поведал генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.
    Теперь клуб ждет официальных документов по этому вопросу от УЕФА.

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    03.08.2015 18:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 3 августа 2015, 23:52

      Я скажу ему этот допинг особо то не помогал!

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 3 августа 2015, 21:49

      Жаль, но в борьбе "все" средства хороши...

      0
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      Рейтинг: +99

      Костя-ФК Барселона 3 августа 2015, 18:21

      Уууууу

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 августа 2015, 18:16

      В Удельной все туалеты заняты.

      0
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