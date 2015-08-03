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    Слуцкий посетит игру «Спартак» - «Рубин», чтобы просмотреть «сборников»

    Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в понедельник посетит матч третьего тура РФПЛ между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Цель — посмотреть кандидатов в сборную России. В ближайшие дни должны быть объявлено, что наставник «армейцев» до окончания отборочного цикла к Евро-2016 будет совмещать посты и в клубе, и в сборной.
    Вчера Слуцкий посетил игру «Локомотив» - «Динамо» (1:1), хотя ЦСКА с ними предстоит играть только осенью.

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    Источник: Бобсоккер

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    03.08.2015 17:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      Mister Best 3 августа 2015, 19:01

      мдаааааааааа....

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 3 августа 2015, 18:13

      Без меня меня женили..

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > shinnik 3 августа 2015, 19:06

      Ага! Ничего не знаю, никто не обращался, а сам уже работает!

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      Рейтинг: +442

      spartak never die 3 августа 2015, 18:11

      Ну че,Ленчик,ты попал ;)
      Ну а если серьезно,то удачи в сборной,заставь этих лодырей бегать.

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