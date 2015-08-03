Слуцкий посетит игру «Спартак» - «Рубин», чтобы просмотреть «сборников»

Главный тренер московского ЦСКА Леонид Слуцкий в понедельник посетит матч третьего тура РФПЛ между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Цель — посмотреть кандидатов в сборную России. В ближайшие дни должны быть объявлено, что наставник «армейцев» до окончания отборочного цикла к Евро-2016 будет совмещать посты и в клубе, и в сборной.





Вчера Слуцкий посетил игру «Локомотив» - «Динамо» (1:1), хотя ЦСКА с ними предстоит играть только осенью. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!